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Политика

Украина оштрафовала авиакомпании РФ на 2,7 млрд гривен за полеты в Крым

19 сентября 2017 19:15  [30] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госавиаслужба Украины оштрафовала на 2,72 млрд гривен российские авиакомпании, выполнявшие рейсы в Крым, что было расценено как нарушение воздушного пространства. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" 19 сентября 2017 года.

Согласно информации, в общей сложности госавиаслужба выписала 20 тысяч штрафов.

По данным госавиаслужбы, указом президента Украины от 16 сентября 2015 года введено в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций к юридическим лицам, в частности, к российским авиакомпаниям.

Таких нарушителей-авиакомпаний РФ насчитывается более 40, среди них, в частности, "Аэрофлот", "Вим авиа", "Газпром авиа", "Рэд Вингс", "Россия", "Алроса", "Уральские авиалинии", "Ямал", "ЮТэйр", "Трансаэро", "224 авиаотряд", "Когалымавиа" "Сокол", "Барс Аэро".

Санкции к нарушителям применены в виде штрафа за каждое нарушение в размере восьми тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или 136 тысяч гривен.

По состоянию на 15 сентября 2017 года из указанной суммы в 2,7 млрд гривен (или около 5,9 млрд рублей) ни одна штрафная санкция не была оплачена.

Напомним, что регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в аэропорт Симферополя в Крыму выполняет авиакомпания "Аэрофлот".

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