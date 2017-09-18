Пять ИП в Вознесенском районе Нижегородской области оштрафованы на 100 тысяч рублей за нарушения прав иностранцев

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Пять индивидуальных предпринимателей в Вознесенском районе Нижегородской области оштрафованы на 100 тысяч рублей за нарушения прав иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 20 сентября 2017 года.
Прокуратурой были установлены факты несоответствия требованиям законодательства трудовых договоров, заключенных с гражданами Узбекистана. Согласно информации прокуратуры, в указанных трудовых договорах отсутствовали необходимые сведения о патенте, разрешении на временное проживание в Российской Федерации, а также об условиях оказания иностранному работнику медицинской помощи, в том числе реквизитов полиса добровольного медицинского страхования.
По данным нарушениям прокурором района было возбуждено 10 административных дел по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, а также внесено пять представлений.
Согласно информации, все меры прокурорского реагирования удовлетворены. Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности в виде штрафа на общую сумму в размере 100 тысяч рублей.
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