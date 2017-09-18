Три человека пострадали в результате столкновения троллейбуса со столбом в Нижнем Новгороде 19 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека пострадали в результате столкновения троллейбуса со столбом в Московском районе Нижнего Новгорода 19 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло утром в 06:45 на проспекте Героев, 9. Согласно информации, 32-летний водитель троллейбуса ЗИУ 682В, следовавшего по маршруту №3, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры троллейбуса. Водитель получил ушиб грудной клетки, два пассажира – 57-летний мужчина и 36-летняя женщина – сотрясение головного мозга. Все трое после осмотра в больнице были отпущены.