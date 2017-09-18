Неизвестные подожгли автомобиль и.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода Михаила Шарова Политика

Неизвестные подожгли автомобиль Михаила Шарова Фото: Соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Швецова

Неизвестные подожгли автомобиль и.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода Михаила Шарова. Об этом он сообщил НИА "Нижний Новгород" 20 сентября 2017 года.

Михаил Шаров уточнил, что автомобиль загорелся около половины третьего ночи возле его дома в Богородске. На место происшествия были вызваны правоохранительные органы, которые предварительно нашли подтверждение, что это был именно поджог. По факту причинения имущественного ущерба возбуждено уголовное дело.

На вопрос о том, знает ли он, кто может стоять за поджогом, Шаров ответил отрицательно, но добавил, что всем известна его жесткая позиция по наведению порядка в Канавинском районе.

Напомним, это не первый случай поджогов авто чиновников и политиков в Нижегородской области в 2017 году. Так, в феврале аналогичные случаи произошли в Балахнинском районе, Выксе и Арзамасе.