Подросток погиб при падении с крыши в Ленинском районе Нижнего Новгорода 19 сентября Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Тринадцатилетний подросток погиб при падении с крыши девятиэтажного дома в Ленинском районе Нижнего Новгорода 19 сентября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель пресс-службы СУ СК по Нижегородской области 20 сентября.



Согласно информации, сейчас специалисты СУ СК проводят проверку по этому инциденту. Они рассматривают две версии произошедшего: несчастный случай и самоубийство.