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Происшествия

Подросток погиб при падении с крыши в Ленинском районе Нижнего Новгорода 19 сентября

20 сентября 2017 12:06  [142] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Тринадцатилетний подросток погиб при падении с крыши девятиэтажного дома в Ленинском районе Нижнего Новгорода 19 сентября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель пресс-службы СУ СК по Нижегородской области 20 сентября.

Согласно информации, сейчас специалисты СУ СК проводят проверку по этому инциденту. Они рассматривают две версии произошедшего: несчастный случай и самоубийство.

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