Подросток погиб при падении с крыши в Ленинском районе Нижнего Новгорода 19 сентября

Следственный комитет РФ
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Тринадцатилетний подросток погиб при падении с крыши девятиэтажного дома в Ленинском районе Нижнего Новгорода 19 сентября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель пресс-службы СУ СК по Нижегородской области 20 сентября.
Согласно информации, сейчас специалисты СУ СК проводят проверку по этому инциденту. Они рассматривают две версии произошедшего: несчастный случай и самоубийство.
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