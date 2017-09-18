Профильный комитет ЗС НО одобрил возможность передачи госимущества в пользование религиозным НКО Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по имуществу и земельным отношениям Законодательного собрания Нижегородской области одобрил возможность передачи госимущества в безвозмездное пользование НКО при религиозных организациях. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 20 сентября 2017 года.

Проект изменений в закон об осуществлении права госсобственности членам комитета представил замминистра инвестиций Александр Кононов.

"Учитывая, что одним из направлений деятельности религиозных организаций является оказание поддержки незащищённым категориям граждан, предлагается предусмотреть возможность передачи им в пользование госимущества, необходимого для социального обслуживания, деятельности, связанной со сферой образования, культуры, искусства, здравоохранения, спорта, а также содействия духовному развитию личности", - отметил Кононов.

Он пояснил, что речь идёт обо всех традиционных конфессиях.

Председатель комитета Андрей Тарасов (фракция "Единая Россия") подчеркнул, что законопроект "не такой простой, как кажется". "Инвестсовет должен будет очень внимательно рассматривать каждую такую заявку, включая проверку тех организаций, которые действуют при церкви", - сказал он.

Законопроект был рекомендован к принятию в двух чтениях.

Напомним,в мае 2017 года ЗС НО приняло закон о передаче имущества региона в бесплатное пользование медвузам.