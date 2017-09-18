Нижегородцы проголосовали за установку отреставрированного памятника Горькому в сквере на ул. Ковалихинской Культура и отдых

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Нижегородцы проголосовали за установку отреставрированного памятника Максиму Горькому в сквере на ул. Ковалихинской в Нижегородском районе. Об этом пресс-служба администрации Нижнего Новгорода сообщила 20 сентября 2017 года.



Голосование проводилось на сайте горадминистрации нижнийновгород.рф. За выбор сквера на ул. Ковалихинской было подано 50% из почти 10 тысяч голосов.



За площадку перед кинотеатром "Буревестник" в Сормовском районе проголосовало 38% респондентов. Еще 8% высказались за установку памятника в сквере на ул. Ефремова также в Сормово. Кроме того, 4% не согласились ни с одним из трех предложенных вариантов.



"Благодарим нижегородцев за активное участие в опросе и неравнодушное отношение к культурному и историческому наследию нашего города. Мнение горожан - участников опроса - и мнение муниципалитета совпало. Мы также считаем, что сквер на ул. Ковалихинской - это наилучший вариант для установки памятника нашему великому писателю", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Миронова.



По его словам, сквер на ул. Ковалихинской находится в центре города и пользуется популярностью у нижегородцев, рядом со сквером в шаговой доступности находится музей-квартира Горького.



"По мнению специалистов, с появлением памятника в сквере это место приобретет завершенность и приобретет дополнительный элемент притяжения туристов", - сказал Миронов.



Также он обратил внимание на то, что территория участка в границах ул. Семашко и Ковалихинской рассматривается для создания историко-культурного кластера.



"Здесь сохранились здания, в которых жили и творили наши великие земляки: всемирно известные писатели Максим Горький, Павел Мельников-Печерский, Владимир Даль, его сын - архитектор Лев Даль и бывали Иван Пущин, Тарас Шевченко, Федор Шаляпин, Иван Бунин. Учитывая особую историческую значимость и уникальность данной территории, администрация города планирует ее реновацию, включающую ремонт тротуаров, установку светильников, благоустройство сквера, размещение малых архитектурных форм", - пояснил Миронов.



И.о. главы администрации города отметил, что, вероятнее всего, установка памятника произойдет в октябре, после того как будет решен вопрос с фундаментом под памятник.



Напомним, что в марте 2017 года горадминистрация сообщала о планах восстановить демонтированный в 2012 году памятник Максиму Горькому авторства Андрея Кикина.