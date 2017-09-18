Нижегородское "Торпедо" одержало волевую победу над "Куньлунь Ред Стар" 19 сентября Спорт

Нижегородское Торпедо одержало волевую победу над китайской Куньлунь Ред Стар 19 сентября Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" одержал волевую победу над китайской командой "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:1 домашнем в матче в Нижнем Новгороде 19 сентября 2017 года. Об этом сообщается на сайте клуба.



"Забросив три шайбы в заключительном периоде матча, хоккеисты "Торпедо" одержали волевую победу над командой "Куньлунь Ред Стар" - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)", - говорится в сообщении.



В первом периоде велась активная борьба, в перерывах между которой команды находили опасные моменты в атаке. Разница в том, что торпедовцы не смогли материализовать свое давление, а форвард гостей Андреас Турессон открыл счет – 0:1.



Во втором периоде игроки "Торпедо" прибавили в скорости и агрессии, придав игре дополнительную динамику. В результате соперник стал допускать ошибки, что привело к двум удалениям. Однако до перерыва счет нижегородцам изменить не удалось.



В третьем периоде "Торпедо" наращивало давление на ворота противника и дважды заставили вратаря Магнуса Хелльберга дрогнуть. Евгений Мозер вложил в бросок всю злость за предыдущие неудачи, едва не порвав сетку, а Владимир Галузин развил успех, "расстреляв" ворота соперника после передачи Дениса Паршина - 2:1.



Майк Кинэн пошел ва-банк, оставив ворота пустыми за две минуты до окончания основного времени. Однако торпедовцы грамотно сыграли в обороне, заставили соперника удалиться и поставили "точку" голом Каспарса Даугавиньша - 3:1.



"Это была упорная игра. "Торпедо" действовало лучше в третьем периоде. Выдержав наше давление и уступая в счете, команда смогла переломить ход игры", - прокомментировал итоги матча главный тренер "Куньлунь Ред Стар" Майк Кинэн.



"Хороший матч. Хорошо, что мы решили проблему забитых голов в третьем периоде. Конечно, нам очень тяжело даются голы. Будем надеяться, ребята почувствовали, что забили хорошие голы после качественных бросков. Мы обращаем внимание на то, что наносить их нужно больше, сыграв попроще. Будем надеяться, что определенная уверенность придет", - пояснил главный тренер нижегородцев Петерис Скудра.



Следующий матч на своем льду "Торпедо" проведет 23 сентября 2017 года с хабаровским "Амуром".