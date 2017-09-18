Фото:
Часть Сормовского шоссе будет перекрыта в Нижнем Новгороде с 22 сентября по 2 октября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.
Согласно информации, с 18:00 22 сентября до 05:00 2 октября будет ограничено движение транспорта по Сормовскому шоссе на участке между домами №№15 и 20. Движение будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.
Изменения в движении вводятся в связи с производством строительно-монтажных работ.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+