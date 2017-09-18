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Общество

Часть Сормовского шоссе будет перекрыта в Нижнем Новгороде с 22 сентября по 2 октября

20 сентября 2017 13:26  [41] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Часть Сормовского шоссе будет перекрыта в Нижнем Новгороде с 22 сентября по 2 октября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, с 18:00 22 сентября до 05:00 2 октября будет ограничено движение транспорта по Сормовскому шоссе на участке между домами №№15 и 20. Движение будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.

Изменения в движении вводятся в связи с производством строительно-монтажных работ.

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