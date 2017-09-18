Часть Сормовского шоссе будет перекрыта в Нижнем Новгороде с 22 сентября по 2 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Часть Сормовского шоссе будет перекрыта в Нижнем Новгороде с 22 сентября по 2 октября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, с 18:00 22 сентября до 05:00 2 октября будет ограничено движение транспорта по Сормовскому шоссе на участке между домами №№15 и 20. Движение будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.

Изменения в движении вводятся в связи с производством строительно-монтажных работ.