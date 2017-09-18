Дума согласовала передачу в собственность региона участка по под строительство дороги к ЧМ в Нижнем Новгороде

Площадка около стадиона Нижний Новгород
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Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу в собственность Нижегородской области участка по ул.Стрелка под строительство дороги к Чемпионату мира-2018. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 20 сентября 2017 года.
Участок в районе дома №21Д по ул.Стрелка (площадь – 537 кв м) планируется передать в собственность Нижегородской области для строительства дороги на средства регионального бюджета. Кроме того, передается автодорога протяженностью 33 м.
Также напомним, что в июне 2017 года Дума согласовала передачу автодороги по ул.Стрелка и земельного участка в районе д.21г.
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