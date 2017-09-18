Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2017 14:28  [53] Подрядчик завершил реконструкцию трамвайных путей от пл. Киселёва до ст. Петряевка в Нижнем Новгороде
20 сентября 2017 14:23  [52] Суд оштрафовал ДУК на 150 тысяч рублей за работу без лицензии в Нижегородской области
20 сентября 2017 14:20  [80] "Т Плюс" отключит горячую воду четырем детсадам и двум школам г.Кстово Нижегородской области за долги
20 сентября 2017 13:57  [71] Нижегородская Дума пополнила перечень планируемых к сносу и реконструкции ветхих домов 106 объектами
20 сентября 2017 13:43  [74] Дума согласовала передачу в собственность региона участка по под строительство дороги к ЧМ в Нижнем Новгороде
20 сентября 2017 13:26  [299] Часть Сормовского шоссе будет перекрыта в Нижнем Новгороде с 22 сентября по 2 октября
20 сентября 2017 12:52  [93] Комитет по имуществу ЗС НО одобрил во II чтении законопроект о предоставлении общежитий силовикам на период ЧМ
20 сентября 2017 12:30  [117] Профильный комитет ЗС НО одобрил возможность передачи госимущества в пользование религиозным НКО
20 сентября 2017 12:22  [139] Нижегородская мэрия перенесла обещанное в отчете сити-менеджера строительство коммуникаций к участкам многодетных семей
20 сентября 2017 10:55  [129] Нижегородская Дума отказалась рассматривать вопрос об отмене октябрьских аукционов на РЗТ
Общество

Дума согласовала передачу в собственность региона участка по под строительство дороги к ЧМ в Нижнем Новгороде

20 сентября 2017 13:43  [74] Общество
Площадка около стадиона Нижний Новгород

Площадка около стадиона Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу в собственность Нижегородской области участка по ул.Стрелка под строительство дороги к Чемпионату мира-2018. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 20 сентября 2017 года.

Участок в районе дома №21Д по ул.Стрелка (площадь – 537 кв м) планируется передать в собственность Нижегородской области для строительства дороги на средства регионального бюджета. Кроме того, передается автодорога протяженностью 33 м.

Также напомним, что в июне 2017 года Дума согласовала передачу автодороги по ул.Стрелка и земельного участка в районе д.21г.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph