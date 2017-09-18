Электромонтер погиб при обрушении опоры в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует обстоятельства гибели электромонтера в Починковском районе при обрушении железобетонной опоры. Об этом пресс-служба инспекции сообщает 20 сентября 2017 года.



Согласно информации, 19 сентября 53-летний работник ОАО "Нижновэлектросетьремонт" выполнял замену проводов высоковольтной линии около с. Арзапино.



"Во время ремонтных работ железобетонная опора, на которой находился электромонтер, надломилась и обрушилась. Работник погиб", - говорится в сообщении.