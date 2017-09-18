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Происшествия

Электромонтер погиб при обрушении опоры в Нижегородской области

20 сентября 2017 13:47  [74] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует обстоятельства гибели электромонтера в Починковском районе при обрушении железобетонной опоры. Об этом пресс-служба инспекции сообщает 20 сентября 2017 года.

Согласно информации, 19 сентября 53-летний работник ОАО "Нижновэлектросетьремонт" выполнял замену проводов высоковольтной линии около с. Арзапино.

"Во время ремонтных работ железобетонная опора, на которой находился электромонтер, надломилась и обрушилась. Работник погиб", - говорится в сообщении.

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