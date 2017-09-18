Спикер ЗС НО Евгений Лебедев провел встречу с послом Мальты в России Кармелом Бринкатом Политика

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев провел встречу с послом Республики Мальта в России Кармелом Бринкатом. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на встрече 20 сентября 2017 года.

Как отметил Кармел Бринкат, это его второй визит в Нижний Новгород. Первый состоялся в мае текущего года, когда было открыто почетное консульство Мальты.

"Наша задача - дать возможность бизнесу Мальты и Нижегородской области познакомиться и начать взаимовыгодное сотрудничество в самых разных областях - судостроении, образовании, промышленности и других сферах", - отметил Кармел Бринкат.

Председатель регионального парламента подчеркнул, что основной целью ЗС НО является помощь при выстраивании культурных и социально-экономических связей, а также связей между производителями промышленной и аграрной продукции Мальты и Нижегородской области. "Заксобрание оказывает влияние на процессы инвестиционного развития. Наша задача - содействовать процессу взаимодействия нижегородской стороны с представителями Мальты. Сегодняшняя встреча показала, что у нас много точек соприкосновения для перспективного сотрудничества", - заключил Лебедев.