Суд оштрафовал ДУК на 150 тысяч рублей за работу без лицензии в Нижегородской области Общество

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Суд оштрафовал ООО "Управляющая компания "Восход" на 150 тысяч рублей за работу без лицензии в Дзержинске Нижегородской области. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 20 сентября 2017 года.



Из материалов административного дела следует, что по обращению жительницы одного из домов госжилинспекция области провела проверку "УК "Восход" на соблюдение законодательства при управлении многоквартирным домом с апреля по декабрь 2016 года.



Было установлено, что лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами у компании не было.



Мировой судья пришел к выводу о доказанности вины ООО "УК "Восход" в совершении правонарушения по ч.1 ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии на ее осуществление, если такая лицензия обязательна).



Постановление вступило в законную силу.