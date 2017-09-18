Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2017 14:28  [52] Подрядчик завершил реконструкцию трамвайных путей от пл. Киселёва до ст. Петряевка в Нижнем Новгороде
20 сентября 2017 14:23  [51] Суд оштрафовал ДУК на 150 тысяч рублей за работу без лицензии в Нижегородской области
20 сентября 2017 14:20  [77] "Т Плюс" отключит горячую воду четырем детсадам и двум школам г.Кстово Нижегородской области за долги
20 сентября 2017 13:57  [70] Нижегородская Дума пополнила перечень планируемых к сносу и реконструкции ветхих домов 106 объектами
20 сентября 2017 13:43  [73] Дума согласовала передачу в собственность региона участка по под строительство дороги к ЧМ в Нижнем Новгороде
20 сентября 2017 13:26  [296] Часть Сормовского шоссе будет перекрыта в Нижнем Новгороде с 22 сентября по 2 октября
20 сентября 2017 12:52  [93] Комитет по имуществу ЗС НО одобрил во II чтении законопроект о предоставлении общежитий силовикам на период ЧМ
20 сентября 2017 12:30  [117] Профильный комитет ЗС НО одобрил возможность передачи госимущества в пользование религиозным НКО
20 сентября 2017 12:22  [139] Нижегородская мэрия перенесла обещанное в отчете сити-менеджера строительство коммуникаций к участкам многодетных семей
20 сентября 2017 10:55  [129] Нижегородская Дума отказалась рассматривать вопрос об отмене октябрьских аукционов на РЗТ
Общество

Суд оштрафовал ДУК на 150 тысяч рублей за работу без лицензии в Нижегородской области

20 сентября 2017 14:23  [51] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд оштрафовал ООО "Управляющая компания "Восход" на 150 тысяч рублей за работу без лицензии в Дзержинске Нижегородской области. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 20 сентября 2017 года.

Из материалов административного дела следует, что по обращению жительницы одного из домов госжилинспекция области провела проверку "УК "Восход" на соблюдение законодательства при управлении многоквартирным домом с апреля по декабрь 2016 года.

Было установлено, что лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами у компании не было.

Мировой судья пришел к выводу о доказанности вины ООО "УК "Восход" в совершении правонарушения по ч.1 ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии на ее осуществление, если такая лицензия обязательна).

Постановление вступило в законную силу.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДУК Суд
Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph