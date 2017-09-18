СУ СК проводит проверку по факту гибели пенсионерки под завалом кирпича в Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

СУ СК проводит проверку по факту гибели пенсионерки под завалом кирпича в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону 20 сентября 2017 года.



Согласно информации, утром 19 сентября оперативный дежурный отдела полиции сообщил, что обнаружено тело 83-летней пенсионерки в доме на ул. Ведерникова в Арзамасе.



По предварительным данным, на потерпевшую, спящую на кровати в террасе частного одноэтажного дома, обрушилась кирпичная кладка в стене. Бывшее изначально на этом месте окно было заложено кирпичом родственниками пенсионерки около 30 лет назад.



От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.