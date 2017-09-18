Следственный комитет РФ
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СУ СК проводит проверку по факту гибели пенсионерки под завалом кирпича в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону 20 сентября 2017 года.
Согласно информации, утром 19 сентября оперативный дежурный отдела полиции сообщил, что обнаружено тело 83-летней пенсионерки в доме на ул. Ведерникова в Арзамасе.
По предварительным данным, на потерпевшую, спящую на кровати в террасе частного одноэтажного дома, обрушилась кирпичная кладка в стене. Бывшее изначально на этом месте окно было заложено кирпичом родственниками пенсионерки около 30 лет назад.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
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