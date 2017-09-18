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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Краснобаковском районе Нижегородской области Игоря Укладова

20 сентября 2017 15:02  [16] Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 15 сентября в Краснобаковском районе Нижегородской области Игоря Укладова. Об этом сообщает поисково-спасательный "Волонтер" 20 сентября 2017 года.

Согласно информации, Укладов ушел рано утром в лес в районе д. Дерино и не вернулся домой.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза зеленые, на безымянном пальце правой руки отсутствует половина фаланги. Был одет в черную кожаную куртку, темные штаны и берцы.

В сообщении говорится, что Укладов болен астмой и ему необходим прием лекарств.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтёры просят позвонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

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