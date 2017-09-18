Более 100 работ художника Вадима Михайлова будут представлены на выставке в Дзержинском краеведческом музее Культура и отдых

Более 100 работ художника Вадима Михайлова будут представлены на выставке "Живопись. Учитель и ученики" в Дзержинском краеведческом музее. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Торжественное открытие выставки, посвященной 30-летию студии изобразительного искусства МБУ ДО "Дворец детского творчества", состоялось 19 сентября.

Согласно информации, на выставке представлено порядка 100 работ педагога Вадима Михайлова и его учеников. Среди работ - образцы живописи в жанрах натюрморт, портрет, композиция, копии с произведений русского и европейского искусства XVII-XIX веков. На выставке также представлены разные работы: от учебных натурных постановок до тематических картин и религиозной живописи, работы, посвященные изучению искусства старых мастеров.

Заместитель главы администрации по социальной политике Валентина Сахарова поздравила художника с открытием выставки. "Ваше мастерство в изображении человеческого характера видно сразу. Ваши картины как будто отображение в зеркале, но в них есть и авторское "я", авторская позиция, авторское кредо. Спасибо вам за то, что вы продолжаете преподавать и раскрывать талант юных дзержинцев", - сказала она.

Выставка "Живопись. Учитель и ученики" будет работать до 24 октября.