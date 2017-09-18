Прокуратура внесла представление нижегородской Думе о незаконных выплатах депутатам и их помощникам Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Прокуратура Нижнего Новгорода внесла представление Гордуме о незаконных выплатах депутатам и их помощникам. С докладом по теме выступила заместитель прокурора города Татьяна Воронина на заседании Думы 20 сентября 2017 года.



На сегодняшнем заседании местному парламенту было внесено представление прокурора по трем нарушениям с его стороны. В частности, прокуратура считает, что в 2012-2015 годах было допущено нецелевое расходование бюджетных средств на выплаты депутатам и их помощникам.



"В отсутствие соответствующих правовых актов глава Нижнего Новгорода в 2012-2015 годах издавал распоряжения, в соответствии с которыми устанавливались ежемесячные выплаты депутатам. В связи с этим в 2015 году в отсутствие подтверждающих документов о понесенных депутатами расходов, связанных с осуществлением их деятельности, им было выплачено свыше 430 тысяч рублей", - рассказала Татьяна Воронина.



Заместитель прокурора также отметила, что из бюджета города было незаконно выплачено более 3,2 млн рублей помощникам депутатов по договору подряда в отсутствие акта приемки выполненных работ.



"Несмотря на то, что с 2016 года акты стали составляться, практика ежемесячных выплат депутатам по компенсации их расходов является неправомерной в отсутствие соответствующего правового решения Гордумы", - подчеркнула Воронина.



Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко поблагодарила прокуратуру за то, что ведомство обратило внимание Гордумы на данный факт. Думой по предложению главы города было принято решение приостановить выплаты помощникам и в октябре 2017 года принять необходимый для выплат правовой акт.