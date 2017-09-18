Настоятель нижегородского католического прихода отец Марио: "Весь мой приход — это моя семья" - анонс НР Общество

Настоятель нижегородского католического прихода отец Марио: "Весь мой приход — это моя семья" – анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 20 сентября 2017 года.



Католический приход Нижнего Новгорода возглавит новый настоятель. С сегодняшнего дня после 20 лет проповедования отец Марио Беверати покидает свой пост, а также областной центр. Священник намерен вернуться на родину, в Буэнос-Айрес, где пока еще действующего настоятеля римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии, по его же собственному признанию, ждет много работы. Почему отец Марио решил покинуть свой пост, стало ли это добровольным решением и кому будет передан католический приход — читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

От личной встречи с корреспондентом "Нижегородского рабочего" начальник управления муниципальными кладбищами (УМК) Нижнего Новгорода Николай Ингликов долгое время отказывался. Напомним, что этим летом газета выпустила серию разоблачающих статей о противозаконной деятельности чиновника. Встретиться с ним лицом к лицу и задать давно наболевшие вопросы корреспонденту удалось только в рамках выездного совещания на Бугровском кладбище, участие в котором принял первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов. Центральное кладбище города в качестве места встречи Николай Иванович выбрал неслучайно: территория погоста относительно ухоженная, мусор здесь вывозится, идет благоустройство — в общем, есть чем похвастать. Тем не менее, разговор с корреспондентом "НР" для начальника УМК получился все равно тяжелым. Подробности — в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".



Почти 15 тысяч нижегородцев смогли переехать в новые квартиры в рамках федеральной программы переселения из аварийного фонда. На этом реализация проекта не останавливается и с 1 января 2018 года переходит к новому этапу. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки главы региона Валерия Шанцева в Кулебаки, где губернатор вручил 23 семьям ключи от квартир в новом трехэтажном доме. По словам Валерия Шанцева, в настоящее время заканчивается четвертый этап программы. Из аварийного фонда переселены почти все нижегородцы, чьи квартиры и дома были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Однако на сегодняшний день в смене жилья нуждается еще тысяча человек. Когда в Нижегородской области ждать следующую волну "глобального переселения" — читайте в свежем номере "Нижегородского рабочего".