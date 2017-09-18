Партпроект "Единой России" "Городская среда" разработал памятку для оценки жителями хода благоустройства дворов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Партпроект "Единой России" "Городская среда" разработал памятку для оценки жителями хода благоустройства дворов. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии 20 сентября 2017 года.

Согласно информации, региональным отделениям рекомендовано распространять памятку во дворах, где уже прошли или еще проходят работы по благоустройству, для того, чтобы сами жители могли контролировать работы, и, в случае выявленных нарушений, обращаться в приемные партии.

В частности, в памятке перечислены основные направления по благоустройству, требующие внимания жильцов: состояние асфальтового покрытия и пешеходных дорожек, нормативы по освещению, основные правила при установке лавочек, урн и т.д.

Региональный координатор проекта, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков сообщил, что в Нижегородской области еще на ранних стадиях проекта "Городская среда" введен такой формат, как "Журнал общественного контроля". "Он есть у каждого объекта, благоустраиваемого в рамках проекта. По ходу работ по благоустройству дворов, придомовых территорий в этот журнал вносят свои замечания и ремарки старшие домов, кураторы проектов. Эти замечания – серьезный вклад в повышение промежуточного и итогового качества работ", - подчеркнул Солдатенков.

"Появление памятки можно только приветствовать. Это еще одна форма реального участия жителей в реализации проекта "Городская среда", выполнение базовой задачи начинания – постоянный эффективный общественный контроль со стороны тех, для кого и ведется вся работа", - отметил он.

СПРАВКА:

Партийный проект "Единой России" "Городская среда", сроки реализации которого рассчитаны с 2017 по 2022 годы, занимается благоустройством дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. Партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.

В 2017 году в рамках партийного проекта в РФ планируется благоустроить более 19 тысяч дворовых территорий в 1653 муниципалитетах.