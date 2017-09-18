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Общество

Канавинская администрация и полиция в Нижнем Новгороде намерены ликвидировать уличную торговлю возле вокзала

20 сентября 2017 15:49  [101] Общество
Уличная торговля возле Московского вокзала в Нижнем Новгороде

Уличная торговля возле Московского вокзала в Нижнем Новгороде

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Канавинская администрация и полиция в Нижнем Новгороде намерены запретить уличную торговлю возле Московского вокзала.

Руководитель экономического развития администрации Канавинского района Эдуард Цветков на пресс-конференции 20 сентября 2017 года сообщил, что после окончания ремонта тоннеля на Московском вокзале администрация намерена приложить все усилия для того, чтобы на его территории не осуществлялся никакой вид торговли (в том числе законной), так как это является требованием FIFA для городов-участников Чемпионата мира по футболу.

Начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Нижнему Новгороду Андрей Преснухин также сообщил, что правоохранительные органы намерены вместе работать над тем, чтобы после ремонта тоннеля полностью ликвидировать торговлю в надстройках над выходами из тоннелей в течение 2018 года.

Руководитель управления потребительского рынка и предпринимательства администрации Автозаводского района Владимир Савельев в целом подчеркнул, что простое увеличение штрафов для незаконно торгующих на улицах людей может оказаться неэффективным, так как система взыскивания уже наложенных штрафов с граждан демонстрирует малый процент собираемости.

Андрей Преснухин его поддержал: "Как только выросли штрафы в сфере оборота алкоголя, наши предприниматели тут же пооткрывали ООО. Штрафы у таких предпринимателей копятся, плохо собираются, и в общем эта мера не сильно влияет на ситуацию в целом. Поэтому наше мнение и мнение администрации Нижнего Новгорода следующее: для того, чтобы принципиально переломить ситуацию в сфере незаконной торговли требуется изменение законодательства на федеральном уровне. А именно необходимо, чтобы закон предусматривал возможность конфискации и уничтожения незаконно продаваемого товара на улицах. Тогда это заставит владельцев сильно задуматься о том, выходить ли снова с лотками".

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода призывает граждан отказаться от покупок с незаконно установленных лотков у Московского вокзала. Администрация предупреждает, что большинство торговцев - физические лица и не имеют никаких разрешений на данный вид деятельности.

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