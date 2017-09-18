Сбербанк запускает для клиентов бесплатную систему для управления клиентской базой CRM Бизнес

Сбербанк запускает для клиентов бесплатную систему для управления клиентской базой CRM. Об этом сообщает пресс-служба банка 20 сентября 2017 года.



Согласно информации, система CRM позволяет систематизировать всю информацию о клиентах, доводить сделки до конца и в конечном итоге увеличить продажи в компании. "Можно настроить разные уровни доступа для сотрудников и защитить клиентскую базу от утечки", - отмечается в пресс-релизе.



Как сообщает пресс-служба Сбербанка, основной функционал CRM будет абсолютно бесплатным. "По мере необходимости можно подключить дополнительные функции и построить полный цикл работы компании в одной системе. Для подключения доступны все основные бизнес-приложения: документооборот, финансовый учет, бизнес-процессы, инструменты для коммуникации и маркетинга. Выгодным отличием сервиса от других CRM на рынке является отсутствие ограничений по количеству пользователей бесплатной версии", - говорится в сообщении.



"Запуск подобных цифровых инструментов даст нашим клиентам, прежде всего представителям малого бизнеса, возможность избавиться от рутины, уменьшить объём бумажной работы, снизить издержки и отладить бизнес-процессы. Сбербанк стремится предоставить своим клиентам простые и удобные цифровые сервисы, способствующие повышению эффективности и росту бизнеса. В будущем подобные решения составят полноценную экосистему небанковских сервисов, способных удовлетворить все бизнес-запросы клиента", - отметил старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб.