Прокуратура заявила о неполноте деклараций о доходах за 2016 год у 12 депутатов нижегородской Думы Политика

Городская Дума Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Прокуратура заявила о неполноте деклараций о доходах за 2016 год у 12 депутатов нижегородской Думы. С докладом по теме выступила заместитель прокурора города Татьяна Воронина на заседании Думы 20 сентября 2017 года.



По словам Татьяны Ворониной, некоторые депутаты представили недостоверные сведения о доходах. "Так, Елена Аржанова (фракция "Единая Россия", – прим. НИА "Нижний Новгород"), Дмитрий Барыкин (ЕР), Игорь Богданов ("Справедливая Россия"), Владимир Герасичкин (КПРФ), Андрей Дранишников (ЕР), Андрей Ефремов (ЕР), Сергей Каргин, Александр Котельников (ЕР), Василий Пушкин (ЕР), Вячеслав Растеряев (ЕР), Юрий Яшенков (ЕР) в справках о доходах за 2016 год не отразили расчетные счета, открытые в банках", - рассказала Татьяна Воронина.



Кроме того, по данным прокуратуры, депутат Олег (Владимирович) Сорокин (ЕР) в справках о доходах своей супруги и несовершеннолетних детей за 2015-2016 годы не указал квартиру в Нижнем Новгороде, находящуюся в их пользовании.



"Аналогичные нарушения допущены Александром Котельниковым в справках о доходах несовершеннолетнего ребенка. Просим рассмотреть вопрос об ответственности виновных лиц", - отметила Воронина.



Депутат Ольга Балакина (ЕР) поинтересовалась, каким образом депутаты должны устранить нарушения. "Путем предоставления уточняющих сведений", - ответил прокурор Нижнего Новгорода Андрей Гальченко.



Начальник юридического управления Гордумы Ирина Маслова, в свою очередь, заявила, что ни один депутат не утаил свои доходы. "Да, некоторые их них не указали конкретные счета. Но это не грубое нарушение и вызвано, скорее всего, забывчивостью и небрежностью", - отметила Маслова.



Глава города Елизавета Солонченко заявила, что в связи с данными нарушениями рассмотрит вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц Гордумы, "в первую очередь – аппарата".



Напомним, что общий доход десяти самых богатых депутатов Думы Нижнего Новгорода за 2016 год составил почти 400 млн рублей.