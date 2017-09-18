Роспотребнадзор подал иски в защиту заболевших в Турции энетровирусной инфекцией нижегородцев Общество

Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области подало иски в защиту заболевших в Турции энетровирусной инфекцией нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба управления 20 сентября 2017 года.

Согласно информации, поданы иски: о расторжении договора на оказание туристских услуг до начала тура, а также о возмещении компенсации морального вреда в связи с заболеванием энтеровирусной инфекцией в период нахождения в Турецкой республике.

"Статья 7 закона РФ № 2300-1 "О защите прав потребителей" гарантирует потребителю право на то, чтобы услуги, в том числе туристские, были безопасны для его здоровья. Каждый турист имеет право на обеспечение своих потребительских прав, беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи. Согласно ФЗ, в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их здоровья, турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - отмечается в пресс-релизе.

Также сообщается, что в связи со сложившейся ситуацией управление готово оказать консультативную помощь, а также выступить в судах в восстановлении нарушенных прав потребителей туристских услуг. При возникновении вопросов граждане могут обратиться в управление по телефонам: (831) 438-09-42, 438-08-72, 436-74-69.