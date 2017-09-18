Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2017 16:35  [19] "Городские предприниматели считают штрафы за незаконную торговлю своей платой за осуществление деятельности, - Андрей Преснухин
20 сентября 2017 16:28  [38] Комитет по соцвопросам ЗС НО одобрил льготу для поддерживающих спортклубы компаний в размере 1,1 млрд рублей на 2018 год
20 сентября 2017 16:21  [40] Нижегородское ГУ МВД взыскало более 140 тысяч рублей незаконного пособия с экс-полицейского
20 сентября 2017 16:12  [69] Роспотребнадзор подал иски в защиту заболевших в Турции энетровирусной инфекцией нижегородцев
20 сентября 2017 15:49  [105] Канавинская администрация и полиция в Нижнем Новгороде намерены ликвидировать уличную торговлю возле вокзала
20 сентября 2017 15:35  [64] Партпроект "Единой России" "Городская среда" разработал памятку для оценки жителями хода благоустройства дворов
20 сентября 2017 15:35  [82] Минфин РФ намерен впятеро увеличить стоимость полиса ОСАГО для пойманных пьяными водителей
20 сентября 2017 15:33  [73] Настоятель нижегородского католического прихода отец Марио: "Весь мой приход — это моя семья" - анонс НР
20 сентября 2017 14:28  [105] Подрядчик завершил реконструкцию трамвайных путей от пл. Киселёва до ст. Петряевка в Нижнем Новгороде
20 сентября 2017 14:23  [85] Суд оштрафовал ДУК на 150 тысяч рублей за работу без лицензии в Нижегородской области
Общество

Нижегородское ГУ МВД взыскало более 140 тысяч рублей незаконного пособия с экс-полицейского

20 сентября 2017 16:21  [40] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУ МВД РФ по Нижегородской области взыскало с бывшего сотрудника полиции незаконно полученное социальное пособие в 144 тысячи 402 рублей. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 20 сентября 2017 года.

Согласно информации, начальник отделения ГИБДД ОВД по Ковернинскому району был уволен в 2011 году по сокращению штатов. При увольнении ему было установлено социальное пособие.

В 2012 году он поступил на службу в одно из исправительных учреждений ГУФСИН и уволился из органов исполнительной системы в 2014 году, по достижении выслуги лет.

В связи с поступлением на службу в ГУФСИН гражданин уже не мог получать социальное пособие и должен был известить о новом месте службы отдел пенсионного обслуживания ГУ МВД. Однако он этого не сделал, и ему была произведена переплата.

В сообщении отмечается, что добровольно гражданин не возместил переплату, поэтому представители ГУ МВД подали иск о принудительном взыскании денег. Ковернинский районный суд помимо суммы переплаты взыскал с ответчика чуть более четырех тысяч рублей госпошлины. Решение суда в законную силу не вступило.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Суд
Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph