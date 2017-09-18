Нижегородское ГУ МВД взыскало более 140 тысяч рублей незаконного пособия с экс-полицейского Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУ МВД РФ по Нижегородской области взыскало с бывшего сотрудника полиции незаконно полученное социальное пособие в 144 тысячи 402 рублей. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 20 сентября 2017 года.



Согласно информации, начальник отделения ГИБДД ОВД по Ковернинскому району был уволен в 2011 году по сокращению штатов. При увольнении ему было установлено социальное пособие.



В 2012 году он поступил на службу в одно из исправительных учреждений ГУФСИН и уволился из органов исполнительной системы в 2014 году, по достижении выслуги лет.



В связи с поступлением на службу в ГУФСИН гражданин уже не мог получать социальное пособие и должен был известить о новом месте службы отдел пенсионного обслуживания ГУ МВД. Однако он этого не сделал, и ему была произведена переплата.



В сообщении отмечается, что добровольно гражданин не возместил переплату, поэтому представители ГУ МВД подали иск о принудительном взыскании денег. Ковернинский районный суд помимо суммы переплаты взыскал с ответчика чуть более четырех тысяч рублей госпошлины. Решение суда в законную силу не вступило.