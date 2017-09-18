Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко рассчитывает на увеличение темпа работы КСП с приходом Ирины Семашко Политика

Елизавета Солонченко Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко рассчитывает на увеличение темпа работы Контрольно-счетной палаты (КСП) с приходом Ирины Семашко. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской Думы.

Сегодня Елизавета Солонченко провела первое после летних каникул заседание Думы. В повестке дня было более 40 вопросов.

Одним из них было назначение Ирины Семашко. По результатам тайного голосования ее кандидатуру поддержали 35 депутатов из 38. "Ирина Николаевна - человек с уникальным опытом и депутата, и руководителя структур исполнительной власти. Я надеюсь, что с ее приходом в Контрольно-счетную палату у нас увеличится и темп работ, и эффективность. Наша основная задача – пополнение бюджета, и, думаю, что мы очень быстро увидим результаты", - подчеркнула решение Гордумы Елизавета Солонченко.

Наиболее важные вопросы касались изменений в городском бюджете. "Из областного бюджета на ремонт зданий нам добавляют 275 млн рублей. Это позволит максимально быстро привести в порядок к Чемпионату мира многоквартирные дома, дома муниципальной собственности, и объекты исторического и культурного наследия", - сообщила глава города.

Солонченко добавила, что основным вопросом для администрации и для Думы является поиск дополнительных источников пополнения бюджета, поэтому после серьезного обсуждения были внесены изменений в Правила землепользования и застройки.

"Документ, который был принят сегодня, позволит в ближайшее время провести более 50 аукционов на право развития застроенных территорий. В течение двух лет это принесет в бюджет ощутимую сумму – 1,2 млрд рублей, а кроме того решит вопросы приведения города в порядок. У нас много депрессивных территорий, которые требуют вложений. Мы сейчас будем активно привлекать инвесторов, а самое главное, встречаться и разговаривать с жителями. Наша задача найти баланс интересов, и все наши решения должны быть понятными и прозрачными", - сказала Елизавета Солонченко.

Она особо подчеркнула, что все конкурсы и аукционы должны проходить при абсолютной прозрачности и тесной работе с жителями в рамках принятого Генерального плана развития города.

Кроме этого, сегодня на заседании Елизавета Солонченко вручила Почетный знак главы города одному из старейших депутатов Игорю Богданову за многолетний добросовестный труд и активную общественную работу и в связи с 65-летием.