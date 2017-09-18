Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
20 сентября 2017 18:05  [21] СК проводит проверку по факту гибели кадета в Нижегородской области от отравления смесью газов
20 сентября 2017 15:02  [136] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Краснобаковском районе Нижегородской области Игоря Укладова
20 сентября 2017 14:24  [137] СУ СК проводит проверку по факту гибели пенсионерки под завалом кирпича в Нижегородской области
20 сентября 2017 13:47  [112] Электромонтер погиб при обрушении опоры в Нижегородской области
20 сентября 2017 12:06  [248] Подросток погиб при падении с крыши в Ленинском районе Нижнего Новгорода 19 сентября
20 сентября 2017 10:18  [173] Три человека пострадали в результате столкновения троллейбуса со столбом в Нижнем Новгороде 19 сентября
20 сентября 2017 10:05  [146] Пять ИП в Вознесенском районе Нижегородской области оштрафованы на 100 тысяч рублей за нарушения прав иностранцев
19 сентября 2017 19:13  [273] Уголовное дело об убийстве пенсионеров и краже икон в Нижегородской области направлено в суд
19 сентября 2017 18:57  [384] Пропавшая в Лукояновском районе Нижегородской области Ирина Быстрова найдена живой
19 сентября 2017 14:58  [179] Девочка госпитализирована после ДТП с тремя авто на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде
Происшествия

СК проводит проверку по факту гибели кадета в Нижегородской области от отравления смесью газов

20 сентября 2017 18:05  [21] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

СК проводит проверку по факту гибели подростка в Нижегородской области от отравления смесью газов. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 20 сентября 2017 года.

Согласно информации, 18 сентября 2017 года от отравления смесью газов умер подросток, проходящий обучение в Нижегородском кадетском корпусе (Балахнинский район).

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph