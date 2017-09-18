СК проводит проверку по факту гибели кадета в Нижегородской области от отравления смесью газов Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

СК проводит проверку по факту гибели подростка в Нижегородской области от отравления смесью газов. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 20 сентября 2017 года.

Согласно информации, 18 сентября 2017 года от отравления смесью газов умер подросток, проходящий обучение в Нижегородском кадетском корпусе (Балахнинский район).

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.