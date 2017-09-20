Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу в собственность региона еще одного участка по ул. Акимова в районе моста Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу в собственность Нижегородской области еще одного участка на ул. Акимова в районе моста. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 20 сентября 2017 года.



В документе отмечается, что в госсобственность передается земельный участок площадью 2 828 кв м у железнодорожного моста по ул. Сергея Акимова. "Участок передается под строительство мостового перехода через р.Волга на автомобильной дороге Нижний Новгород - Шахунья – Киров. Проект подготовлен на основании обращения министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области", - отмечается в решении Думы. За принятие решения проголосовали 38 из 40 присутствующих депутатов, двое не голосовали.



Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР), участок в районе уже построенного моста передается для того, чтобы "область смогла зарегистрировать право на данный участок". "До этого участок находился в безвозмездном пользовании", - уточнили в КУГИ.



Напомним, в июне 2017 года Дума согласовала передачу под эти же цели участка в границах улиц Волжской набережной и Сергея Акимова.



Напомним также, что движение по новому Борскому мосту открылось в 31 июля 2017 года.