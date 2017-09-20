Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2017 18:19  [83] Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу в собственность региона еще одного участка по ул. Акимова в районе моста
20 сентября 2017 18:10  [110] Активисты просят руководство Нижнего Новгорода включить три сквера в федеральную программу по благоустройству
20 сентября 2017 17:59  [79] Нижний Новгород лидирует в рейтинге качества медицинского обслуживания в РФ в 2017 году, - исследование
20 сентября 2017 17:23  [72] Два тура в Чехию могут выиграть абоненты "Ростелекома" в онлайн-игре "Тайна заколдованной башни"
20 сентября 2017 17:14  [147] Профильный комитет ЗС НО одобрил увеличение прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год на 18 рублей
20 сентября 2017 17:11  [74] Движение транспорта по ул. Агрономической будет временно ограничено в Нижнем Новгороде
20 сентября 2017 16:56  [197] Комитет по соцвопросам ЗС НО одобрил запрет на покупку гражданами жилья у своих родственников за счет бюджетных выплат
20 сентября 2017 16:35  [111] "Городские предприниматели считают штрафы за незаконную торговлю своей платой за осуществление деятельности, - Андрей Преснухин
20 сентября 2017 16:28  [116] Комитет по соцвопросам ЗС НО одобрил льготу для поддерживающих спортклубы компаний в размере 1,1 млрд рублей на 2018 год
20 сентября 2017 16:21  [92] Нижегородское ГУ МВД взыскало более 140 тысяч рублей незаконного пособия с экс-полицейского
Общество

Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу в собственность региона еще одного участка по ул. Акимова в районе моста

20 сентября 2017 18:19  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу в собственность Нижегородской области еще одного участка на ул. Акимова в районе моста. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 20 сентября 2017 года.

В документе отмечается, что в госсобственность передается земельный участок площадью 2 828 кв м у железнодорожного моста по ул. Сергея Акимова. "Участок передается под строительство мостового перехода через р.Волга на автомобильной дороге Нижний Новгород - Шахунья – Киров. Проект подготовлен на основании обращения министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области", - отмечается в решении Думы. За принятие решения проголосовали 38 из 40 присутствующих депутатов, двое не голосовали.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР), участок в районе уже построенного моста передается для того, чтобы "область смогла зарегистрировать право на данный участок". "До этого участок находился в безвозмездном пользовании", - уточнили в КУГИ.

Напомним, в июне 2017 года Дума согласовала передачу под эти же цели участка в границах улиц Волжской набережной и Сергея Акимова.

Напомним также, что движение по новому Борскому мосту открылось в 31 июля 2017 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph