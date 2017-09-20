Чечевица АФГ "Националь" победила в передаче "Контрольная закупка" на Первом канале Бизнес

Чечевица АФГ "Националь" победила в передаче "Контрольная закупка" на Первом канале. Об этом сообщила пресс-служба компании 20 сентября 2017 года.



Согласно информации, чечевица зелёная торговой марки "Националь" признана победителем программы. Кроме того, продукт стал лучшим в своей категории по результатам народного голосования.



Помимо чечевицы "Националь", авторы программы провели потребительскую дегустацию и экспертный анализ продукции ещё четырех брендов: "Мистраль", "Агро-Альянс", "Чистая крупа", "Bravolli". Выпуск программы от 19 сентября 2017 года уже доступен на сайте телеканала.



"Контрольная закупка" – телевизионный конкурс товаров широкого спроса разных торговых марок, которые вначале оцениваются покупателями, а затем – экспертами. Мнение покупателей и экспертов может не совпадать. По правилам программы победителем становится продукт, которому эксперты по результатам анализа качественных и вкусовых характеристик поставили высший балл.



ТМ "Националь" – флагманский бренд Группы компаний "АФГ Националь", продуктовая линейка которого включает 22 вида риса, а также традиционные крупы, бобовые, арабскую и кондитерскую серии.