Экс-полицейский предстанет перед судом в Нижегородской области по обвинению в превышении полномочий Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывший оперуполномоченный ОВД Шахунского г.о. Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 20 сентября 2017 года.



Согласно информации, в 2010 году во время оперативно-профилактической операции "Правопорядок" был задержан человек, подозреваемый в грабеже с применением насилия. В это время обвиняемый, находясь при исполнении, толкнул задержанного, так что тот ударился головой о стоящий в кабинете металлический сейф, а также нанес ему несколько ударов.



Таким образом, задержанный получил кратковременное расстройство здоровья, а в действиях экс-оперуполномоченного были усмотрены действия дискредитирующие звание работника милиции и престижа правоохранительных органов.



Дело было возбуждено по п."а" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение полномочий лицом, занимающим государственную должность). Обвиняемый задержан под подписку о невыезде.