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Общество

Нижегородский губернатор Валерий Шанцев считает необходимым строительство нового здания для Васильсурской школы

20 сентября 2017 20:01  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский губернатор Валерий Шанцев считает необходимым строительство нового здания для Васильсурской школы в Воротынском районе. Об этом пресс-служба регионального правительства сообщила 20 сентября 2017 года.

В ходе инспекционного объезда директор школы Дмитрий Толобов сообщил главе региона, что в 2017 году в ходе текущего ремонта существующей школы в учреждении оштукатурили и покрасили фасад здания, установили систему видеонаблюдения, заменили электрооборудование. Кроме того, школе требуется ремонт кровли здания, утепление чердачного помещения, замена покрытия пола в учебных кабинетах, коридорах, служебных помещениях, восстановление штукатурного слоя стен и потолков, замена оконных блоков и ремонт канализации.

По данным регионального министерства образования, Васильсурская школа включена в перечень образовательных организаций, требующих проведения ремонта в рамках проекта госпрограммы "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Нижегородской области на 2020-2029 годы".

"В Васильсурске дешевле и правильнее построить типовое здание новой школы и типовой детский сад… Их можно строить, не закрывая старые здания. А в старом здании школы разместить важные для Васильсурска социальные учреждения", - пояснил глава региона.

Дмитрий Толобов на этом ответил, что "новая школа – мечта родителей, учеников и учителей". "Мы даже подумать не могли, что нам будет предложен такой вариант. И это придает силы для дальнейшей работы", - добавил он.

Губернатор напомнил, что в регионе для ликвидации второй смены в рамках государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области на 2016-2025 годы" будет построено более 100 школ и пристроев к ним.

Напомним также, что региональное правительство планирует капитально отремонтировать 202 школы, износ которых превышает 50%.

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