Присяжные вынесли вердикт обвиняемым в убийстве нижегородского СОБРовца Дмитрия Чудакова Происшествия

Дмитрий Чудаков Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Присяжные в Ростовском областном суде признали виновными обвиняемых (так называемых "ростовских амазонок") в убийстве нижегородского СОБРовца Дмитрия Чудакова и его семьи. Об этом сообщает СК РФ 20 сентября 2017 года.

Напомним, Чудаков, его жена и двое детей были убиты на федеральной трассе "Дон" более восьми лет назад – в июле 2009 года. В том же 2009 году по подозрению в убийстве был задержан уроженец Ростовской области, однако в июле 2011 года прокуратура вернула дело в отношении него на дополнительное расследование из-за нарушений требований УПК РФ и недостатков, связанных с неполнотой предварительного следствия.

В 2013 году по подозрению в этом убийстве, а также ряде других преступлений были задержаны Инесса Тарвердиева, ее дочь Виктория Тарвердиева, Сергей Синельник и его супруга Анастасия Синельник.

Как сегодня пишет СК, установлено, что Тарвердиева совместно со своим сожителем Романом Подкопаевым в 2007 году создали банду для нападения на граждан и на сотрудников правоохранительных органов, завладения их имуществом, в том числе оружием. Позднее в состав банды вошли инспектор ДПС из Аксайского района Ростовской области Сергей Синельник со своей супругой Анастасией – сестрой Подкопаева, а также дочь Тарвердиевой – Виктория.

8 сентября 2013 года, намереваясь скрыться после совершения очередного убийства, Подкопаев и Виктория Тарвердиева были замечены полицейскими, после чего открыли по ним огонь из пистолетов ПМ. В результате перестрелки один из сотрудников полиции, а также Подкопаев скончались на месте.

С 2007 по 2009 годы Тарвердиевой и ее соучастниками было совершено 10 убийств и одно покушение на убийство в Ростовской области. В их числе убийство Дмитрия Чудакова, его супруги и двоих малолетних детей в 2009 году. Именно за эти преступления они уже предстали перед судом. И на основании вердикта присяжных заседателей судом будет постановлен приговор.

"Наряду с этим следствием продолжается расследование преступлений, совершенных обвиняемыми в последующие годы, в том числе на территории Ставропольского края. Это еще 10 убийств, два покушения на убийство, ряд посягательств на сотрудников правоохранительных органов, не менее 10 разбоев, более 60 краж. И, без сомнения, за совершение этих преступлений Инесса Тарвердиева и ее соучастники также предстанут перед судом", - отмечает СК РФ.

Напомним, рассмотрение дела в отношении банды в суде началось в ноябре 2015 года.