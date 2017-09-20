Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников банка в Нижегородской области за мошенничество с кредитами Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников банка в Нижегородской области за мошенничество с кредитами. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 20 сентября 2017 года.

По версии следствия, в период с декабря 2014 года по июль 2016 года сотрудники одного из коммерческих банков на территории области без ведома клиентов, у которых имелись "зарплатные карты", оформили на их имя кредитные карты. Денежные средства на сумму более 500 тысяч рублей подозреваемые присвоили себе.



Сообщается, что преступление выявили сотрудники собственной безопасности кредитного учреждения при рассмотрении обращений клиентов. По результатам проверок банк аннулировал данные операции, в связи с чем претензий у граждан не имеется.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.