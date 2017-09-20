Карантин по бешенству установлен в г.о. Бор Нижегородской области до 19 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Карантин по бешенству установлен в г.о. Бор Нижегородской области до 19 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и республике Марий Эл.

Согласно информации, бешенство было установлено у кошки, контактировавшей с человеком.

Очаг заболевания определён в пределах территории дома №46 по ул. 2-й мкрн. г.Бор. В состав угрожаемой зоны вошли населённые пункты городского округа города Бор: деревня Горелово, деревня Ивонькино, деревня Пикинские Гривы, поселок Полевой, деревня Чистяки, деревня Владимирово, деревня Елевая, деревня Заборье, деревня Костино, деревня Овечкино, деревня Пичугино, деревня Боталово, деревня Власово, деревня Грязново, деревня Зыково, деревня Квасово, деревня Телятьево, деревня Хрущево.

Карантинные ограничения установлены на период до19 ноября 2017 года.

По информации Россельхознадзора, в 2017 году на территории г.о. Бор это второй зарегистрированный случай бешенства среди животных. Первый случай был зарегистрирован 10 июля 2017 года на территории личного подсобного хозяйства деревни Белкино.

Напомним, что карантин по бешенству объявлен в Сарове Нижегородской области до 26 сентября в связи с двумя случаями нападения лис на людей.

СПРАВКА:

На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.