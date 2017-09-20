Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
21 сентября 2017 10:44  [8] Активы объединённых банков "Промсвязьбанк" и "Возрождение" составят 1,45 трлн рублей по МСФО
21 сентября 2017 10:01  [54] Центробанк издал постановление о санации "Бинбанка" 21 сентября
20 сентября 2017 18:34  [130] Чечевица АФГ "Националь" победила в передаче "Контрольная закупка" на Первом канале
20 сентября 2017 15:54  [132] Сбербанк запускает для клиентов бесплатную систему для управления клиентской базой CRM
20 сентября 2017 13:56  [106] Megagroup предложила Клубу клиентов Альфа-Банка бесплатную разработку сайта и годовое обслуживание
20 сентября 2017 12:41  [193] Кредитный портфель юрлиц в нижегородском отделении Сбербанка вырос на 10% за январь-сентябрь 2017 года
19 сентября 2017 18:49  [228] Сбербанк запустил "облачный" сервис "Моя торговля" для автоматизации работы небольших компаний и интернет-магазинов
19 сентября 2017 15:10  [221] Пятый магазин сети "Пятёрочка" в помещении Ростелекома открылся в Нижнем Новгороде 19 сентября
19 сентября 2017 13:50  [150] Более 10 представителей крупных нижегородских компаний приняли участие в форуме #СверхновыйHR
19 сентября 2017 12:53  [178] Банк ВТБ прокредитовал "Нижегородскую Фитнес Группу" на 700 млн рублей
Бизнес

Центробанк издал постановление о санации "Бинбанка" 21 сентября

21 сентября 2017 10:01  [54] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Центробанк издал постановление о санации "Бинбанка" 21 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

Согласно информации, в рамках решения о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО "Бинбанк" и АО "Рост Банк" планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Указанные банки, а также иные банки группы — АО "Бинбанк диджитал" (Москва) и АО "Уралприватбанк" (Екатеринбург) продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции не применяется. В банках назначена временная администрация.

"Бинбанк" имеет 10 операционных офисов в Нижнем Новгороде.

Напомним, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра" 28 июля 2017 года.

СПРАВКА:
ПАО "Бинбанк" создано 6 марта 1991 года. Банк занимает восьмое место по объему активов, являясь значимой кредитной организацией. Инфраструктура банка включает 12 филиалов, одно представительство и более 400 внутренних структурных подразделений.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
28 июля 2017 10:58  [503] ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра" 28 июля
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph