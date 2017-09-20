Центробанк издал постановление о санации "Бинбанка" 21 сентября Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Центробанк издал постановление о санации "Бинбанка" 21 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

Согласно информации, в рамках решения о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО "Бинбанк" и АО "Рост Банк" планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Указанные банки, а также иные банки группы — АО "Бинбанк диджитал" (Москва) и АО "Уралприватбанк" (Екатеринбург) продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции не применяется. В банках назначена временная администрация.

"Бинбанк" имеет 10 операционных офисов в Нижнем Новгороде.

Напомним, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра" 28 июля 2017 года.

СПРАВКА:

ПАО "Бинбанк" создано 6 марта 1991 года. Банк занимает восьмое место по объему активов, являясь значимой кредитной организацией. Инфраструктура банка включает 12 филиалов, одно представительство и более 400 внутренних структурных подразделений.