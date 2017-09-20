Пенсионер пострадал на пожаре в с.Спасское Нижегородской области 20 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионер пострадал на пожаре в с.Спасское Нижегородской области 20 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в личном жилом доме на ул. Октябрьская в селе Спасское поступило в ЦУКС МЧС в 07:33. В результате пожара обгорело домашнее имущество на площади 2 кв.метров. 82-летний хозяин дома получил ожоги второй и третьей степени 5% тела. Пострадавшего госпитализировали в Спасскую центральную районную больницу.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.