Благотворительный забег "Спорт во благо" пройдёт в нижегородском парке "Швейцария" 23 сентября Спорт

Благотворительный забег "Спорт во благо" пройдёт в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде 23 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба официального партнёра мероприятия, нижегородского филиала ПАО "Ростелеком".

Согласно информации, всероссийский благотворительный проект "Спорт во благо" проходит в крупных городах страны и помогает детям с синдромом Дауна. Все средства от продажи слотов на нижегородский забег будут направлены на организацию творческих мастерских в центре "Сияние", который занимается адаптацией детей с особенностями развития.

Участникам будут предложены дистанции на 500 м, 2 км и 10 км.

"В просторном шатре "Ростелекома", расположенном рядом со стартовым городком в парке "Швейцария" (район остановки "Медицинская"), гостей мероприятия будет ждать удобная зона отдыха, а также мастер-классы по рисованию цветным песком (с 11:00 до 13:00) и бумагопластике (с 8:00 до 11:00) для детей и взрослых. Также для всех участников и болельщиков компания установит спортивную фотозону, где можно будет сделать фото на память, приняв участие в призовом конкурсе в аккаунте @rostelecom.volga в Инстаграме. "Ростелеком" также подготовил для всех желающих специальные таблички, на которых можно будет написать имя спортсмена для его поддержки на дистанции", - сообщается в пресс-релизе.

Торжественное открытие мероприятия состоится в парке "Швейцария" в 10:00.

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