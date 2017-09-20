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Подросток в Нижегородской области приговорен к обязательным работам за стрельбу по электричке. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура 21 сентября 2017 года.
Согласно информации, 16 марта 2017 года 16-летний подросток на станции Киселиха в Борском г.о. выстрелил в стекло проходившего мимо вагона электропоезда из пневматического пистолета, который он взял у друга.
"В результате стекло вагона разбилось, и только благодаря счастливому стечению обстоятельств никто из пассажиров, находившихся в вагоне электропоезда, не пострадал, а действиями несовершеннолетнего причинен ущерб только собственнику вагона электропоезда – ОАО "РЖД", - отмечается в сообщении.
В отношении подростка было возбуждено дело по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализма, то есть порчи имущества на общественном транспорте). Подсудимый вину в содеянном признал.
Судом он приговорен к 120 часам обязательных работ. Кроме того, осужденному придется возместить ущерб, причиненный РЖД.
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