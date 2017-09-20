Подросток в Нижегородской области приговорен к обязательным работам за стрельбу по электричке Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подросток в Нижегородской области приговорен к обязательным работам за стрельбу по электричке. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура 21 сентября 2017 года.

Согласно информации, 16 марта 2017 года 16-летний подросток на станции Киселиха в Борском г.о. выстрелил в стекло проходившего мимо вагона электропоезда из пневматического пистолета, который он взял у друга.

"В результате стекло вагона разбилось, и только благодаря счастливому стечению обстоятельств никто из пассажиров, находившихся в вагоне электропоезда, не пострадал, а действиями несовершеннолетнего причинен ущерб только собственнику вагона электропоезда – ОАО "РЖД", - отмечается в сообщении.

В отношении подростка было возбуждено дело по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализма, то есть порчи имущества на общественном транспорте). Подсудимый вину в содеянном признал.

Судом он приговорен к 120 часам обязательных работ. Кроме того, осужденному придется возместить ущерб, причиненный РЖД.