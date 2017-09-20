Роспотребнадзор выдал предостережения нижегородским муниципальным перевозчикам из-за недостоверной информации о тарифах Общество

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Роспотребнадзор выдал предостережения нижегородским муниципальным перевозчикам из-за недостоверной информации о тарифах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 21 сентября 2017 года.

Согласно информации, региональное управление Роспотребнадзора усматривает недостоверную информацию в размещённых объявлениях о стоимости разовой поездки на муниципальном общественном транспорте и метрополитене.

Управление отмечает, что согласно размещённой в городском транспорте и сети Интернет информации, стоимость разовой поездки при оплате с помощью электронного кошелька составляет 26 рублей. При этом по постановлению администрации разовая поездка возможна при условии оплаты наличными средствами в сумме 28 рублей, а поездка стоимостью 26 рублей предоставляется только на "пересадочном тарифе". "Информация о разных тарифах на "разовую поездку" при условии оплаты наличным и безналичным способом противоречит п.4 ст.16.1 Закона "О защите прав потребителей", в котором указано, что при оплате товаров продавцу запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов", - говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор назвал "не соответствующей постановлению" информацию о "разовой поездке" стоимостью 26 рублей, оплачиваемой посредством банковской карты. "В постановлении администрации города от 14 августа 2017 года отсутствует тариф, предусматривающий оплату услуг перевозчика с помощью банковской карты", - отмечено в информации ведомства.

Перевозчикам выданы предостережения, а также заявлено об обязанности своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о стоимости и условиях перевозки, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Напомним, что с 15 августа нижегородская администрация повысила стоимость проезда на общественном транспорте до 28 рублей.