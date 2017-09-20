Владимир Путин поручил обеспечить видеотрансляцию с избирательных участков на выборах президента Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент РФ Владимир Путин поручил председателю российского правительства Дмитрию Медведеву обеспечить видеотрансляцию с избирательных участков на выборах президента в 2018 году. Соответствующее поручение опубликовано на сайте главы государства вечером 20 сентября 2017 года.

Правительству РФ поручено в ходе проведения выборов в 2018 году организовать видеотрансляции процедур проведения голосования и подсчёта голосов, а также аналогичные видеотрансляции работы территориальных избирательных комиссий.

На эти цели из федерального бюджета должно быть предусмотрено почти 75 млн в 2017 году и более 2,7 млрд рублей – в бюджете 2018 года.

Единственным поставщиком услуг будет ПАО "Ростелеком".