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Общество

"Теплоэнерго" сообщило о начале пуска тепла по заявкам потребителей в Нижнем Новгороде

21 сентября 2017 13:46  [23] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Теплоэнерго" сообщило о начале пуска тепла по заявкам потребителей в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в пресс-релизе компании от 21 сентября 2017 года.

"В связи с завершением процедуры заполнения систем теплоснабжения сетевой водой "Теплоэнерго" начинает пуск тепла по заявкам потребителей. Подача теплоносителя будет осуществляться на основании заявок, при условии готовности потребительских систем к приему теплоносителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время уже началась подача тепла по заявкам в социальные объекты (детские сады, школы, медицинские учреждения), заполнение теплосистем которых завершено (647 учреждений).

В компании добавили, что они готовы осуществлять подачу теплоносителя в жилые дома, организации и учреждения до официального начала отопительного сезона. Для этого необходимы соответствующие заявки от управляющих компаний, ТСЖ, руководителей предприятий и организаций.

Готовность своего жилого дома к отопительному сезону потребители могут узнать на сайте "Теплоэнерго".

СПРАВКА:
В соответствии с действующими нормами начало отопительного периода устанавливается, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд держится ниже +8 градусов. Отопительный период должен начинаться со дня, следующего за последним днем указанного периода.

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