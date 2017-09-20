Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
21 сентября 2017 15:07  [38] Все станции Нижегородского филиала "Т плюс" готовы к началу отопительного периода 2017 – 2018 годов
21 сентября 2017 14:59  [37] Шесть нижегородских дизайнеров представят свои коллекции на RussianFashionDays в Италии 23 сентября – 2 октября
21 сентября 2017 14:02  [122] Собственник намерен перевести всю торговлю "под крышу" на Канавинском рынке Нижнего Новгорода в декабре 2017 года
21 сентября 2017 13:46  [122] "Теплоэнерго" сообщило о начале пуска тепла по заявкам потребителей в Нижнем Новгороде
21 сентября 2017 13:37  [104] Нижегородская администрация назначила на 20 октября пять аукционов на развитие территорий
21 сентября 2017 13:26  [113] Комитет ЗС НО по бюджету согласовал выделение дополнительных 29 млн рублей на мультимедийную выставку
21 сентября 2017 13:05  [150] Роспотребнадзор выдал предостережения нижегородским муниципальным перевозчикам из-за недостоверной информации о тарифах
21 сентября 2017 11:21  [328] Три павильона на Нижегородской ярмарке должны быть снесены до 1 ноября 2017 года, - минкульт
20 сентября 2017 20:01  [384] Нижегородский губернатор Валерий Шанцев считает необходимым строительство нового здания для Васильсурской школы
20 сентября 2017 19:52  [148] Мальтийская Domain Group и ННГУ намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере образования
Общество

Собственник намерен перевести всю торговлю "под крышу" на Канавинском рынке Нижнего Новгорода в декабре 2017 года

21 сентября 2017 14:02  [122] Общество
Канавинский рынок

Канавинский рынок

Собственник (ООО "Перспектива") намерен перевести всю торговлю "под крышу" на Канавинском рынке (рынок "Центральный") Нижнего Новгорода в декабре 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Канавинского района 21 сентября.

Согласно информации, сейчас завершается строительство второй очереди здания рынка, само здание уже построено, в нем в настоящий момент идет ремонт, который, по планам инвестора, должен завершиться к середине ноября. Затем будет завозиться оборудование, и в декабре вся торговля с уличной площадки рынка должна переместиться в это здание.

А на освободившейся площадке инвестор намерен начать строительство третьей очереди Канавинского рынка.

Напомним, вещевую ярмарку на рынке планировалось закрыть еще в 2014 году, однако после ряда митингов ее работа возобновилась, а строительство нового здания началось параллельно с продолжением уличной торговли.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph