Собственник намерен перевести всю торговлю "под крышу" на Канавинском рынке Нижнего Новгорода в декабре 2017 года Общество

Канавинский рынок

Собственник (ООО "Перспектива") намерен перевести всю торговлю "под крышу" на Канавинском рынке (рынок "Центральный") Нижнего Новгорода в декабре 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Канавинского района 21 сентября.

Согласно информации, сейчас завершается строительство второй очереди здания рынка, само здание уже построено, в нем в настоящий момент идет ремонт, который, по планам инвестора, должен завершиться к середине ноября. Затем будет завозиться оборудование, и в декабре вся торговля с уличной площадки рынка должна переместиться в это здание.

А на освободившейся площадке инвестор намерен начать строительство третьей очереди Канавинского рынка.

Напомним, вещевую ярмарку на рынке планировалось закрыть еще в 2014 году, однако после ряда митингов ее работа возобновилась, а строительство нового здания началось параллельно с продолжением уличной торговли.