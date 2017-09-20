Шесть нижегородских дизайнеров представят свои коллекции на RussianFashionDays в Италии 23 сентября – 2 октября Общество

Ольга Рыхлова

Шесть нижегородских дизайнеров представят свои коллекции на RussianFashionDays в Италии 23 сентября – 2 октября 2017 года. Об этом сообщили в НРО Союза дизайнеров России.

Согласно информации, 20 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде на творческой площадке ROSSA прошел предпоказ коллекций нижегородских дизайнеров, которые отправятся в Италию для участия в специально созданном под нижегородцев проекте RussianFashionDays.

Мероприятие проводится итальянским фондом "Русский дом" и пройдет с 23 сентября по 2 октября в трех городах Италии – Ливорно, Милане и Вероне. Шесть нижегородских дизайнеров представят около 60 моделей одежды.

По словам организатора проекта ROSSA, председателя НРО Союза дизайнеров России Ольги Рыхловой, "задача стоит ответственная - показать не только профессиональный уровень нижегородцев, но и представить страну".

Она рассказала, что в коллекциях подняты темы русского меха и русских самоцветов, есть коллекция из гибкого камня.

Также поднята тему экологии, приуроченная к Году экологии в России. "Речь идет о втором и третьем использовании вещей, о бережном отношении к природе и ресурсам нашей планеты. Мой супруг носит много галстуков, и они достаточно быстро выходят из ротации. Обратилась с просьбой к нашим друзьям и знакомым пожертвовать для этой коллекции свои галстуки. В том числе, в коллекции есть галстуки и губернатора Валерия Шанцева. Так родилась коллекция, которая полностью создана из поношенных вещей", - добавила она.

Дизайнер Алексей Павлов представил свою коллекцию одежды "Космос", которая полностью посвящена великим русским женщинам, в том числе первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, императрице Екатерине Второй и другим.

Коллекция Натальи Третьяковой посвящена мехам, среди моделей - элегантные полушубки и жилетки, сшитые вручную.

Кроме опытных дизайнеров в Италию отправится начинающий дизайнер Юлия Рыбакова. Идея ее коллекции заключается в том, чтобы подчеркнуть женскую красоту и русский стиль, показать изящество традиционного русского костюма.

Команда модного дома "Belfaso" представит "Свадебную коллекцию".

"Каменная коллекция" – это коллективное творчество, над которым работали все дизайнеры. По словам модельеров, вес каждого платья - от 8 до 12 кг, кроме традиционных тканей для создания моделей используются новая технология – гибкий камень, в состав которого входит высокотемпературный полимер и слой любого камня, толщиной от 1 мм.

Платья из камня также будут представлены на крупнейшем в Европе фестивале мрамора Marmomacс, проводимого в Вероне. По словам дизайнера трех платьев Ольги Рыхловой, итальянцы могут при желании приобрести коллекционные вещи.

Напомним, вторая творческая площадка проекта ROSSA была открыта 12 сентября 2017 года в ТЦ "Этажи", первая открылась в апреле 2017 года в ТЦ "Золотая миля" (Сормово).