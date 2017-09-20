Нижегородский дворник получил тяжелую травму головы при спиливании дерева Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует тяжелый несчастный случай, в результате которого дворник получил тяжелую травму головы. Об этом пресс-служба инспекции сообщила 21 сентября 2017 года.



Согласно информации, 19 сентября во время спиливания дерева во дворе д. 1 на ул. Мончегорской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 58-летний дворник получил тяжелую травму головы в виде переломов костей и повреждений лица.



"Проводится расследование, устанавливаются причины несчастного случая", - говорится в сообщении.