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Происшествия

Нижегородский дворник получил тяжелую травму головы при спиливании дерева

21 сентября 2017 15:05  [46] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует тяжелый несчастный случай, в результате которого дворник получил тяжелую травму головы. Об этом пресс-служба инспекции сообщила 21 сентября 2017 года.

Согласно информации, 19 сентября во время спиливания дерева во дворе д. 1 на ул. Мончегорской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 58-летний дворник получил тяжелую травму головы в виде переломов костей и повреждений лица.

"Проводится расследование, устанавливаются причины несчастного случая", - говорится в сообщении.

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