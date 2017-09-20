Гражданин Азербайджана обвиняется в изнасиловании женщины в Арзамасе Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Гражданин Азербайджана обвиняется в изнасиловании женщины и угрозе ее жизни в г. Арзамасе Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 21 сентября 2017 года.



По версии следствия, ночью 9 сентября около одного из кафе на ул. Мира обвиняемый, будучи в алкогольном опьянении, увидел знакомую 31-летнюю женщину, выходившую из кафе, и решил её изнасиловать.



"Он нанес ей удар кулаком по лицу, затем схватил потерпевшую за руки и отвел на территорию одного из близлежащих садовых участков, где, угрожая женщине убийством, нанес ещё несколько ударов кулаком по лицу, а затем изнасиловал. Далее потерпевшая вернулась в кафе, рассказала подруге о произошедшем, после чего та вызвала сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.



Мужчине предъявлено обвинение и он был арестован. "Обвиняемый отказался от дачи показаний. Он является гражданином Азербайджанской Республики, не трудоустроен, ранее не судим", - пояснила пресс-служба.



Уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины было возбуждено п."б" ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством).