"Русполимет" инвестировал почти 1 млрд рублей в создание цеха радиальной ковки в Нижегородской области Бизнес

"Русполимет" (г. Кулебаки, Нижегородская область) инвестировал почти 1 млрд рублей в создание цеха радиальной ковки. Об этом сообщила пресс-служба компании 21 сентября 2017 года.

Согласно информации, вчера был дан старт работе нового цеха. "Запуск цеха радиальной ковки – это фактически точка в большой инвестиционной программе. Мы можем сказать, что успешно завершили нашу 10-летнюю программу модернизации. Сегодняшняя наша задача – это развитие мехобработки и развитие компетенций сотрудников" - подчеркнул председатель совета директоров "Русполимета" Виктор Клочай.

"Австрийская радиально-ковочная машина вместе с сопутствующим оборудованием позволит выпускать высококачественные прутки для авиации, энергетического и общего машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности", - отмечается в сообщении.

Радиально-ковочная машина будет работать в единой технологической цепочке с двумя нагревательными печами, двумя термическими печами, которые будут использоваться для последующей термообработки продукции с агрегата, мобильным манипулятором, а также тремя станками - бесцентрово-токарным, абразивно-отрезным и чешским ленточнопильным станком.

Преимущество радиальной ковки перед прокаткой – в большей поверхности контакта инструмента с заготовкой и соответственно в более глубокой зоне формоизменения. В отличие от прокатного стана на радиально-ковочной машине размер поперечного сечения может быть уменьшен за один проход на 60%, это гарантирует получение бездефектной по структуре металла продукции.

Новый производственный комплекс позволит "Русполимету" расширить спектр выпускаемой продукции из специальных сталей и сплавов. Радиально-ковочная машина предназначена для получения прутков диаметром от 30 до 150 мм. Бесцентрово-токарный станок, который будет работать в комплексе с данным агрегатом, в свою очередь позволит производить прутки с идеальной поверхностью.

СПРАВКА:

ПАО "Русполимет" (г. Кулебаки Нижегородской области) – металлургический и металлообрабатывающий завод со 150-летней историей. На предприятии трудится более трех тысяч человек. Сегодня это современный производственный комплекс с завершенным производственным процессом: от производства сталей и спецсплавов до изготовления поковок, кольцевых заготовок, прутков и валов переменного сечения, а также готовых изделий из них для стратегических отраслей отечественной промышленности: авиакосмической, атомной, энергетической; судостроения и общего машиностроения, а также на экспорт.