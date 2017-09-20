Нижегородская администрация рассчитывает на устранение неприятного запаха в районе строящегося стадиона в декабре 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация рассчитывает на устранение неприятного запаха в районе строящегося стадиона в декабре 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, 21 сентября 2017 года и.о. главы администрации Сергей Миронов проверил ход строительства и реконструкции инженерных объектов на территории микрорайона Мещерское озеро. В частности, он оценил результаты по реконструкции насосной станции хозяйственно-бытовой канализации и инженерных сооружений в районе стадиона "Нижний Новгород".

"Администрация города ввела в эксплуатацию теплотрассу длиной 1 485 м для стадиона, но, следует подчеркнуть, что новые сети будет обеспечивать теплоносителем целый жилой микрорайон. Кроме того, мы заменили водопроводные сети протяженностью 1370,5 м, которые кроме стадиона, будут обеспечивать чистой водой с хорошим давлением большое количество многоквартирных домов Мещеры", - рассказал Миронов.

В ходе комплексного объезда он также посетил ливневую насосную станцию, которая была построена в рамках подготовки к мероприятиям 2018 года. "Мы были сегодня на очистных сооружениях, которые являются объектом городского значения. Они собирают все ливневые стоки с большей части Заречья. Объект введен в эксплуатацию, идет процедура его передачи управлению инженерной защиты территорий города для дальнейшей эксплуатации", - добавил и.о. главы горадминистрации.

Особое внимание он акцентировал на главной насосной станции ОАО "Нижегородский водоканал", через которую проходят хозяйственно-бытовые воды и канализационные стоки 70% заречной части города. На сегодняшний день там проводятся масштабные работы по модернизации.

"В перечень мероприятий входит замена оборудования как насосного, так и механического, а также установка системы воздухоочистки, которая призвана обеспечить биологическую очистку атмосферного воздуха на 95-97% в районе строящегося стадиона. Установка уникальная, подобные функционируют только на Люберецкой и Курьяновской станциях аэрации в Москве, а также в Череповце и Екатеринбурге", - рассказал и.о. гендиректора ОАО "Нижегородский водоканал" Михаил Шмелев.

Он подчеркнул, что с момента запуска станции, в 1974 году, вопрос воздухоочистки не ставился ни разу, а между тем жители близлежащих домов неоднократно жаловались на неприятный запах.

"Эта система работает следующим образом: весь воздух, который концентрируется на данной насосной станции, и газы, которые выделяются из сточных вод, собираются и направляются на очистку, где проходят сквозь несколько ступеней угольных фильтров и ультрафиолетовых ламп, затем геологическая очистка и обеззараживание", - пояснил Шмелев.

Он доложил Сергею Миронову, что сейчас система воздухоочистки готова на 99,9%. До 30 сентября 2017 года она будет загружена угольными фильтрами, и спустя два месяца пуско-наладочных работ, в декабре 2017 года, заработает в полную силу, что, по мнению Сергея Миронова, полностью решит вопрос с неприятным запахом в этом районе.