Пропавший в районе г.о Бор Нижегородской области в июле Игорь Новиков найден погибшим Происшествия

Игорь Новиков Фото: ПСО "Волонтер"

Пропавший в районе г.о Бор Нижегородской области в июле Игорь Новиков найден погибшим. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 21 сентября.



Согласно информации, тело мужчины было обнаружено в районе лодочной станции, где он пропал летом 2017 года. Обстоятельства его гибели расследуются.

Напомним, что 35-летний мужчина 26 июля ушел на встречу с друзьями и не вернулся.