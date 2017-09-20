Игорь Новиков
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Пропавший в районе г.о Бор Нижегородской области в июле Игорь Новиков найден погибшим. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 21 сентября.
Согласно информации, тело мужчины было обнаружено в районе лодочной станции, где он пропал летом 2017 года. Обстоятельства его гибели расследуются.
Напомним, что 35-летний мужчина 26 июля ушел на встречу с друзьями и не вернулся.
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