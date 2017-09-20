Губернатор Валерий Шанцев вручил госнаграды лучшим работникам Нижегородской области 21 сентября Общество

Губернатор Валерий Шанцев вручил госнаграды лучшим работникам Нижегородской области 21 сентября Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Валерий Шанцев вручил государственные награды лучшим работникам промышленности, науки, культуры и образования Нижегородской области 21 сентября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.



"Мне приятно сегодня вручать государственные награды президента нашей страны Владимира Путина. Это высшая оценка труда людей, коллективов, в которых они работают. С каждым годом награжденных становится все больше и больше – это и учителя, и врачи, и работники культуры. А сегодня сразу треть награждаемых – представители рабочих специальностей. Горжусь тем, что лично могу пожать руку каждому, кто вносит весомый вклад в развитие региона", - сказал губернатор на церемонии награждения.



Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были награждены электросварщик ручной сварки пятого разряда АО "Завод "Красное Сормово" Владимир Бимов, наладчик станков АО "Теплообменник" Владимир Дашин, генеральный директор АПЗ имени П.И.Пландина Олег Лавричев, главный режиссер телерадиокомпании "ННТВ" Альберт Мордашев, токарь шестого разряда АО "Завод "Красное Сормово" Алексей Новиков и токарь шестого разряда АО "Завод "Красное Сормово" Павел Синев.



Почетное звание "Заслуженный врач РФ" было присвоено заведующей отделением Нижегородской областной детской клинической больницы Людмиле Приваловой, заведующей отделением Городской клинической больницы №39 Канавинского района Нине Ямурковой и заведующему отделением нижегородской областной детской клинической больницы Александру Ясковцу.



Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ" – главврачу детской городской поликлиники №39 Советского района Инне Кондратьевой.



Почетное звание "Заслуженный машиностроитель РФ" присвоено слесарю-инструментальщику шестого разряда АПЗ Валерию Гурлову, наладчику станков и манипуляторов с программным управлением АПЗ Сергею Кисарову, заместителю директора производства спецтехники АО "Завод "Красное Сормово" Юрию Куричьеву, оператору токарных станков АО "Гидромаш" Сергею Лаптеву, токарю шестого разряда АПЗ Ивану Никитину, слесарю механосборочных работ АО "Теплообменник" Валерию Оборину и слесарю-сборщику авиационных приборов АПЗ Михаилу Фомину.



Почетное звание "Заслуженный работник связи РФ" присвоено директору Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра Михаилу Небольсину.



Почетное звание "Заслуженный учитель РФ" – учителю средней школы №22 с углубленным изучением французского языка (г. Дзержинск) Ирине Заботиной и учителю лицея города Арзамаса Светлане Колотовкиной.



Благодарность президента РФ объявлена артисту Саровского драматического театра Александру Бахановичу, Благодарственное письмо президента РФ вручено главному инженеру АО "Гипрогазцентр" Сергею Савченкову.



Медалью Министерства обороны РФ награжден руководитель нижегородского отделения комитета ветеранов подразделений особого риска РФ, контр-адмирал в отставке Николай Анохин.



Почетной грамотой Нижегородской области награждены: начальник управления министерства экономики и конкурентной политики области Алевтина Еремина и доцент кафедры Нижегородского института управления Светлана Панышева.



Почетной грамотой губернатора Нижегородской области награждены директор ТФОМС Нижегородской области Светлана Малышева и глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.