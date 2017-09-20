Два населенных пункта Арзамасского района газифицированы по нижегородской адресной инвестпрограмме Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два населенных пункта Арзамасского района Нижегородской области газифицированы в рамках региональной адресной инвестиционной программы. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 21 сентября 2017 года.



"Завершено строительство межпоселковых газопроводов до д. Пиявочное и с. Костылиха. Еще 260 нижегородских семей получили природный газ в рамках областной адресной инвестиционной программы", - приводятся в сообщении слова министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Андрея Черткова.



По данным регионального минэнергетики, протяженность газовых сетей до д. Пиявочное составляет 5,04 км. В результате газифицированы 117 жилых домов и объекты социальной сферы: фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), сельский клуб и магазин.



Протяженность газовых сетей до с. Костылиха составляет 5,76 км. В итоге газифицированы 143 жилых дома и объекты социальной сферы: ФАП, сельский клуб, магазин и церковь.



"В 2017 году планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию более двадцати объектов газоснабжения в Арзамасском, Богородском, Вачском, Воротынском, Воскресенском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Краснооктябрьском, Лысковском, Навашинском, Сергачском, Спасском, Сосновском районах, а также в городских округах Бор и Чкаловск", - сказал Чертков.



Напомним, что уровень газификации Нижегородской области по данным на начало 2017 года составляет 84,3%.