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Общество

Два населенных пункта Арзамасского района газифицированы по нижегородской адресной инвестпрограмме

21 сентября 2017 18:02  [41] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два населенных пункта Арзамасского района Нижегородской области газифицированы в рамках региональной адресной инвестиционной программы. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 21 сентября 2017 года.

"Завершено строительство межпоселковых газопроводов до д. Пиявочное и с. Костылиха. Еще 260 нижегородских семей получили природный газ в рамках областной адресной инвестиционной программы", - приводятся в сообщении слова министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Андрея Черткова.

По данным регионального минэнергетики, протяженность газовых сетей до д. Пиявочное составляет 5,04 км. В результате газифицированы 117 жилых домов и объекты социальной сферы: фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), сельский клуб и магазин.

Протяженность газовых сетей до с. Костылиха составляет 5,76 км. В итоге газифицированы 143 жилых дома и объекты социальной сферы: ФАП, сельский клуб, магазин и церковь.

"В 2017 году планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию более двадцати объектов газоснабжения в Арзамасском, Богородском, Вачском, Воротынском, Воскресенском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Краснооктябрьском, Лысковском, Навашинском, Сергачском, Спасском, Сосновском районах, а также в городских округах Бор и Чкаловск", - сказал Чертков.

Напомним, что уровень газификации Нижегородской области по данным на начало 2017 года составляет 84,3%.

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