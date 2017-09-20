Сборные России и Бельгии по баскетболу встретятся в Нижнем Новгороде в отборочном матче к чемпионату мира 2019 года Общество

Сборные России и Бельгии по баскетболу встретятся в Нижнем Новгороде в отборочном матче к чемпионату мира 2019 года. Об этом сообщается на сайте БК "Нижний Новгород".



Согласно информации, матч состоится 27 ноября 2017 года в КРК "Нагорный".



"Обе страны попали в группу "Е" вместе с командами Франции и Боснии и Герцеговины", - говорится в сообщении. По итогам встреч из группы выйдут три участника.



"Для Нижнего Новгорода матч с участием сборной нашей страны станет первым в истории", - отмечается в пресс-релизе.



По данным сайта championat.com, чемпионат по баскетболу 2019 года впервые пройдет в Китае. Чемпионат пройдёт по новой формуле ФИБА с полуторалетней квалификацией – с ноября 2017 года по февраль 2019 года. Участие в турнире примут 32 команды. Действующим чемпионом мира является команда США.

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