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Общество

Сборные России и Бельгии по баскетболу встретятся в Нижнем Новгороде в отборочном матче к чемпионату мира 2019 года

21 сентября 2017 18:11  [35] Общество

Сборные России и Бельгии по баскетболу встретятся в Нижнем Новгороде в отборочном матче к чемпионату мира 2019 года. Об этом сообщается на сайте БК "Нижний Новгород".

Согласно информации, матч состоится 27 ноября 2017 года в КРК "Нагорный".

"Обе страны попали в группу "Е" вместе с командами Франции и Боснии и Герцеговины", - говорится в сообщении. По итогам встреч из группы выйдут три участника.

"Для Нижнего Новгорода матч с участием сборной нашей страны станет первым в истории", - отмечается в пресс-релизе.

По данным сайта championat.com, чемпионат по баскетболу 2019 года впервые пройдет в Китае. Чемпионат пройдёт по новой формуле ФИБА с полуторалетней квалификацией – с ноября 2017 года по февраль 2019 года. Участие в турнире примут 32 команды. Действующим чемпионом мира является команда США.

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